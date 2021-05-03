وجدي صالح النظام البائد استغل الأراضي لغسيل الاموال





قال عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال وجدي صالح إن الأراضي كانت وسيلة لغسيل الأموال والحصول على قروض من البنوك من قبل أعضاء النظام السابق.

وقال في المؤتمر الصحفي أن اللجنة إستردت أراضي تخص المأمون عبد المطلب وحسن برقو والتيجاني السيسي وعدد من الشخصيات ،مشيراً إلي أنه تم إسترداد أكثر من 324 قطعة أرض تخص شركة الفيحاء وقال إنها كانت مقايضة لمشروع قطار الخرطوم.

وتلي صالح عدد من القرارات الخاصة بإسترداد أراضي سكنية زراعية منها تخص المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم وأسرة الرئيس المخلوع عمر البشير.

وأشار صالح الي إصدار قرارات بإنهاء خدمة عاملين بأمانة حكومة سنار وبعض الوزارات بجانب موظفين في بعض الولايات.

وأكد وجدي أن مشروع التفكيك مشروع كبير ومستمر ومن اهداف الثورة. وقال إننا لن نستجيب لأي ضغوط سياسية أو عاطفية وإن قراراتنا تتم وفق إجراءات قانونية سليمة، مؤكداً انه ليس هناك قرار تتم بالأغلبية وانما جميع قرارات اللجنة تصدر بالإجماع.

واكد أن اللجنة أنهت خدمة 56 قاضي بمختلف الدرجات وعدد من وكلاء النيابة و28 من العاملين بالامانة العامة لمجلس الوزراء الإنتقالي بسبب التمكين الذي حدث في الخدمة المدنية.

كما تم إنهاء خدمة 13 من العاملين بوزارة المالية بالجزيرة وإنهاء خدمة مفوض العون الانساني بولاية القضارف عادل عطية، بجانب عدد 4 عاملين بولاية الجزيرة بالأمانة العامة.

وأكد أن اللجنة أصدرت قراراً بإسترداد بنطون منطقة القولد بالولاية الشمالية يتبع لمنظمة طيبة التي تتبع للدكتور مصطفي عثمان إسماعيل.

صحيفة الجريدة