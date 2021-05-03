الحرية والتغيير تُطيح بوزراء ولاية سنار المكلفين





أعفى والي ولاية سنار الماحي محمد سليمان، كافة المديرين العامين وكلف آخرين لإنجاز مهام ثورة ديسمبر، وأوضح أنّ التغيير جاء بتوصية من قوى الحرية والتغيير، وأشاد بالمُغادرين الذين أدوا مهامهم بكل انسجام وتفانٍ.

وأشار الوالي في مؤتمر صحفي أمس إلى أنّ المكلفين الجدد سيعملون على تسيير مهام المديرين العامين لحين الترشح النهائي بالتنسيق مع قوى الحرية والتغيير، وأوضح الوالي أن تركيز الأولويات في المرحلة المقبلة سوف يتوجّه نحو محورين هما الصحة والتي سوف ينعقد لها مؤتمر عقب اكتمال الهياكل، والزراعة التي هي أساس اقتصاد الولاية.

صحيفة الصيحة