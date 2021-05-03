وزير الداخلية يبحث مع رئيس اليوناميد تأمين مقار البعثة





التقى الفريق اول شرطة حقوقي عزالدين الشيخ على منصور وزير الداخلية بمكتبه اليوم سعادة أبوبكر سيسى رئيس بعثة يوناميد بالبلاد. وإستعرض اللقاء الترتيبات الخاصة بتأمين وحماية مقار بعثة اليوناميد (يحسب سونا) قبل إكتمال فترة خروج البعثة بالتنسيق مع اللجنة العليا التى قامت بتسلم عدد من المقرات من البعثة وأوضح رئيس البعثة خلال اللقاء إلى أن هنالك لجان ولائية تم تكوينها لتسلم المقرات والمعسكرات والتي سيتم تخصيصها للأعمال المدنية كالمستشفيات والمدارس فيما ستقوم لجان الامن بتلك الولايات بحمايتها وتامينها.

الخرطوم (كوش نيوز)