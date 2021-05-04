لجان مقاومة الجريف تعلن اغلاق كوبري “المنشية الجريف” يوم الثلاثاء





في كل مكان حاربنا ظلمك ….

اسأل بيوت اشباحك ….

واسأل سجنك ….

كما نعلم جميعاً الاختفاء المريب للزميل محمد إسماعيل (ود عكر) عضو لجان مقاومة الجريف شرق، الذي أكمل اليوم 30 يوما ولم نسمع عنه شيء منذ ذلك الوقت.

و على الرغم من إبلاغ الجهات المعنية لهذة القضية إلا اننا لم نرى منهم سوى التقاعس والبرود التام وعدم اللامبالاة من أي جهة حكومية طرقنا بابها طلباً للعون في هذه القضية ، و نخص بالذكر هنا (اقسام الشرطة في العاصمة) و(النيابة العامة) و(اللجنه الأمنية لمحلية شرق النيل)، جهاز المخابرات العامة ، المستشفيات والمشارح ، الأدلة الجنائية و لجنة إزالة التمكين و كأن على رؤوسهم الطير ، فرغم اختلاف هذه الأجهزة إلا أنها تجيد فن التجاهل و عدم الإهتمام ، لن ننسى عملية الخطف التي حدثت لواحد من أعضاء اللجنة قبل فتره وجيزة من إعتقال وضرب والمحاولات الحثيثة لإسكات صوت الحق بين الثوار …

فبهذا تعلن لجان مقاومة الجريف شرق عن تصعيد ثوري مفتوح إلى حين إيجاد محمد إسماعيل (ود عكر ) …

و سوف يبدأ التصعيد يوم الثلاثاء باغلاق كبري الجريف شرق من الساعه 7 م الي الساعه 11 م …

و هذا منا للعلم ،،، و علي جميع المواطنين إتخاذ طرق بديلة …

لجان مقاومة الجريف شرق