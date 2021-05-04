الحكومة تؤكد مشاركة (143) شركة فرنسية في مؤتمر باريس





كشف مستشار رئيس الوزراء للشراكات الدولية، د. عمر قمر الدين إسماعيل عن قيام ثلاثة مؤتمرات عقب مؤتمر باريس في واشنطون وطوكيو وآخر بالخرطوم.

واكد قمر الدين خلال حديثه في ورشة عمل مؤتمر باريس التي نظمها منبر مراقبة الموازنة ومنظمة سيلفر ورلد بفندق بردايس بالخرطوم امس، مشاركة (١٤٣) شركة فرنسية في المؤتمر .

وتوقع قمر الدين ان لا يتم إعفاء مباشر للديون خلال فعاليات المؤتمر وأضاف :” ربما يحدث اعفاء لبعض الديون في مؤتمر إعلان نادي باريس “.

وأوضح قمر الدين أن مسألة إعفاء كامل الديون (٦٠) مليار دولار ربما تأخذ سنوات ولكن في نهاية الامر سيتم إعفاء جزء من الديون .

صحيفة السوداني