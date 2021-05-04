الدقير يدعو الاحزاب السياسية للارتقاء بمستوى آمال وتطلعات الشعب





دعا عضو مجلس شركاء الفترة الانتقالية ورئيس حزب المؤتمر السوداني المهندس عمر الدقير القوى السياسية للارتقاء الى مستوى آمال وتطلعات الشعب والتصدي لكل أسئلة التغيير.

وقال الدقير خلال مخاطبته إفطار حزب المؤتمر بكرري ان الفترة الانتقالية حتى الآن لم تستطع تحقيق تطور في ملفات الاقتصاد والعدالة والخدمات، مبينا أن هذه المسؤولية مشتركة بين كل القوى السياسية و التنفيذية في الدولة.

واضاف “الواقع غير مريح ولا يجب أن يكون مدعاة للهزيمة بل شحذ الهمم وتحسين الواقع المعاش، كل السودانيون يبحثون عن التغيير والثورة مسالة مستمرة ودفع فيها الناس تضحيات عظيمة”.

وكشف ان إحدى اسباب الاشكالات الماثلة ان الجميع يعمل بمفرده بمعزل عن الاخرين وعدم مقدرة القوى السياسية و الثورية الحاكمة التوافق على مشروع وطني جامع للبناء.

وطالب الحكومة بعدم وضع الرهان على الخارج دون إصلاح البيئة الداخلية على صعيد رفع مستوى الشفافية والإصلاح الاداري ومحاربة الفساد، مبينا أنه ليس هناك ما يبرر ان تكون الوظائف في هياكل الدولة متاحة لكل السودانيون بنزاهة وكفاءة دون التعيين بقرارات سياسية.

وحول انشطة حزب المؤتمر الوطني المحلول قال رئيس حزب المؤتمر السوداني “عليهم التخلي عن احلام اليقظة والاعتراف بالجرائم التي ارتكبوها خلال الثلاثين سنة الماضية”.

وكالة سونا