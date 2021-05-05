لجنة التفكيك تفتح بلاغات في أعضاء لجان مقاومة والقبض عليهم وبعض سائقي دفارات الغاز





*بيان وإعلان لوقفة إحتجاجية*

بإسم تجمع لجان أحياء الحاج يوسف، ندعو جميع الثوار إلى الوقفة الإحتجاجية في مباني المحلية، الساعة 11 من ظهر اليوم الأربعاء المواقف 5 مايو؛ تنديداً بالبلاغات التي تم ويتم تقييدها مؤخراً في مواجهة الثوار ولجان التغيير والخدمات، من قبل مباحث التموين، وبعض السياسيين التابعين لقوى الحرية والتغيير.

في إستهداف واضح للجان التغيير وثوار المقاومة، ومحاولات متعددة للإغتيال المعنوي.

وإننا لنأسف أن يتم إستخدام لجنة تفكيك التمكين المركزية، في بلاغات تصفية الحسابات السياسية، هذه اللجنة التي كنا نظن أنها درع الثورة، هاهي الآن تستخدم كسلاح مصوب في وجه الثوار.

حيث قام احد منسوبي قوى الحرية والتغيير بفتح بلاغات لدى لجنة تفكيك التمكين -بإعتبارها أداة تصفية خصوم- في مواجهة ثوار، وتم القبض عليهم وأيضا تم القبض على بعض سائقي دفارات الغاز ومارست ضدهم الأجهزة الأمنية التابعة للجنة ممارسات كنا نظن أنها إندثرت بسقوط نظام الكيزان، لكن هيهات فالكوزنة سلوك ويبدو أن مشوار تغيير هذه السلوكيات والممارسات لا يزال طويلا أمامنا.

سنقف غداً من أجل العدالة للجميع.

ومن أجل وقف إستهداف وتصفية الثوار من قبل عناصر القوى السياسية.

شهوة ان تكون الخصومة

فى عزها واضحة

غير مخدوشه بالعناق الجبان

فقبلات من لا اود حراشف سردينة

وابتسامته شعرة فى الحساء

شهوة لبلاد تطالب ابناءَها

باقل من الموت جيلا فجيلا

وفيها من الوقت وقتٌ نخصصه

للخطايا الحميمة والغلط الآدمي البسيط

وزحزحةِ الافتراض البطوليِّ عنّا قليلا

فمسكينةٌ أُمَّةٌ حين تحتاج كلَّ البطولات من كلِّ أبنائها

وتعيش الحياةَ قتيلا قتيلاً

*تجمع لجان أحياء الحاج يوسف*

*المكتب الإعلامي*

5 مايو 2021م