وزير المالية السوداني: لم نتسلم مستردات إزالة التمكين





نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم ، تسلم وزارة المالية من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة.

وقال جبريل يقولون أنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة. وعزا ذلك لجهة ان تحويل الملكية يحتاج إلى إجراء قانوني معقد.

وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مبنى منظمة معارج ونادي كافوري ورياض ومدارس المواهب وسناء مول التابع لمسجد النور و 28 مجمع سكني بكافوري. المنصة الاعلامية لمؤسسة الاندلس وقناة طيبة.

الخرطوم : الوطن