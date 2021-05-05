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وزير المالية السوداني: لم نتسلم مستردات إزالة التمكين
نفى وزير المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم ، تسلم وزارة المالية من لجنة ازالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الاموال عدد من المواقع والعقارات المستردة لصالح الدولة.
وقال جبريل يقولون أنهم صادروا القائمة المذكورة وغيرها لصالح وزارة المالية ولكن لم تستلم وزارة المالية منهم شيئاً بصورة رسمية حتى اللحظة. وعزا ذلك لجهة ان تحويل الملكية يحتاج إلى إجراء قانوني معقد.
وشملت القائمة التي تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي مبنى منظمة معارج ونادي كافوري ورياض ومدارس المواهب وسناء مول التابع لمسجد النور و 28 مجمع سكني بكافوري. المنصة الاعلامية لمؤسسة الاندلس وقناة طيبة.
الخرطوم : الوطن
6 تعليقات
لجنة ازالة التمكين وقراراتها اشبه بفريق كرة قدم يعلب وحده في الميدان ويسجل اهداف بكل سهولة لان مرمى الخصم فاضي والخصم جالس في مقاعد المتفرجين
الوزير الكوز ونسف الثورة من الداخل …
وهل كذب ام انه فضح الاخر
كلامك سليم، وبالجد ما عارف جبريل ده داير يصل لشنو؟ تصريحات غريبة وما مفهوم المغزى منها شنو
في زول يا الفاروق جبركم توقعوا معاهو سلام
الحمد لله ربنا جابو و كشف المستور و السرقة و الحرمنة بتاعت اللجنة
دا وزير كوز وكمان كوز كبير وبتاع نظريات مخستكه نفس الوزيرة الملكلفة الفاتت ( سماحة جمال الطين ) يعنى السودان دا ما محظوظ كل الذين اتوا لحكمه اقق من قامته ابتدا من الاستقلال معقول فى زول سؤال زى دا ويقول ما استلمت . طيب لو ما سلموك تمشى ليهم فى مكاتبهم وتعمل معاهم شمطة وتفتح فيهم بلاغات لانه هم بقولوا فى الاعلام سلموك وانت ولا ( انتى ) جالسين ولا هماكم وانا شخصيا مع لجنة التمكين هم الصاح ووزارة المالية بوزرائها الاثنين خطأ