سياسية
قيادي بالثورية : موقفنا ثابت تجاه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية
أكد القيادي بالجبهة الثورية عزيز أمين أن موقفهم واضح وثابت تجاه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام البائد لجهة أنه قد تم الاتفاق على ذلك مسبقاً من خلال اتفاقية السلام الموقعة بجوبا ، وقال أمين في تصريح مقتضب لـ(الجريدة):” يوجد لدينا ملف كامل فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية بصرف النظر عن ما يحدث الآن من محاكمات لرموز النظام السابق” وانتقد في ذات الوقت تأخير تسليمهم للمحكمة الجنائية.
وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قد رفض الأدلاء باقواله أمام لجنة التحقيق في أحداث دارفور التي شكلها النائب العام ، وأعلن عن جاهزيته للذهاب الى لاهاي.
الخرطوم : عثمان الطاهر
صحيفة الجريدة
2 تعليقات
ماتقعد تجعجع ساي هداك قال ليكم سلموني ابقو رجال سلموه. ده لو البرهان وحمتي والعطا وكل الحركات المسلحه من نور والحلو ومناوي وجبريل وعقار والقتل الاقرع ومحمد يوسف الشويعي وحجر والهادي. دي طبعا كويسه مع الشويعي والبعثيين لكن مايقدرو يسلمو لان سيدهم البرهان مابرضي. هداك مولانا هارون البطل قال ليكم سلموني. وبشه برضو حيقول سلموني النشوق بتعملو شنو.
الحركات المسلحة ما إرتكبت خروقات ولا ما قتلت ودمرت وحرقت القرى الملف دة لو فتح في لاهاي كثير من القادة في الحركات المسلحة و القوات المسلحة حيتجرجروا وقادة سيجرجروا في الموضوع عشان كدة الكل صامت وخايف يجر الحلبل ويطل كل الحاضرين في الساحة الآن وتفتح ملفات الكرمك وقيسان وحرائق القرى بمن فيها وحرائق القرى في دارفور وكردفان وأخر الماسي ماساة فض الإعتصام العالم دى كلها مسئولة برة وجوية وكل واحد خايف يصلوا ضرب السوط