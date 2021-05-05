قيادي بالثورية : موقفنا ثابت تجاه تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية





أكد القيادي بالجبهة الثورية عزيز أمين أن موقفهم واضح وثابت تجاه المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية من رموز النظام البائد لجهة أنه قد تم الاتفاق على ذلك مسبقاً من خلال اتفاقية السلام الموقعة بجوبا ، وقال أمين في تصريح مقتضب لـ(الجريدة):” يوجد لدينا ملف كامل فيما يتعلق بتحقيق العدالة الانتقالية بصرف النظر عن ما يحدث الآن من محاكمات لرموز النظام السابق” وانتقد في ذات الوقت تأخير تسليمهم للمحكمة الجنائية.

وكان نائب رئيس المؤتمر الوطني المحلول أحمد هارون المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية قد رفض الأدلاء باقواله أمام لجنة التحقيق في أحداث دارفور التي شكلها النائب العام ، وأعلن عن جاهزيته للذهاب الى لاهاي.

الخرطوم : عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة