لجان مقاومة يعلنون التصعيد الثوري المفتوح





/دخلت لجان مقاومة الجريف شرق في تصعيد ثوري مفتوح باغلاق كبري الجريف شرق من الساعة 7 م إلى الساعة 11 مساء، احتجاجاً على اختفاء عضو لجان مقاومة الجريف محمد إسماعيل (ود عكر ) الذي استمر 30 يوماً ، ووصفت لجان مقاومة الجريف في بيان لها أمس اختفاء ودعكر بالمريب وقالت: أكمل اختفائه 30 يوماً ولم نسمع عنه شيئاً منذ ذلك الوقت وعلى الرغم من إبلاغ الجهات المعنية بهذه القضية إلا اننا لم نر منهم سوى التقاعس والبرود التام وعدم اللامبالاة من أية جهة حكومية طرقنا بابها طلباً للعون في هذه القضية خاصة ( أقسام الشرطة في العاصمة والنيابة العامة واللجنة الأمنية لمحلية شرق النيل وجهاز المخابرات العامة ، والمستشفيات والمشارح ، والأدلة الجنائية و لجنة إزالة التمكين) وأضافت اللجان: وكأن على رؤوسهم الطير ، فرغم اختلاف هذه الأجهزة إلا أنها تجيد فن التجاهل و عدم الإهتمام .

الخرطوم : فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة