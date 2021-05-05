وزير المالية يطالب لجنة التمكين بمراجعة قراراتها بشأن (زادنا) و(بتروناس)





علمت (المصادر) بمخاطبة وزير المالية د. جبريل ابراهيم خواتيم مارس وبدايات ابريل الماضي جهات حكومية لإعادة برجين لشركة “زادنا” تمت مصادرتهما في وقت سابق من ديسمبر العام الماضي لصالح الدولة.

واكد مصدر رفيع بوزارة المالية لـ(السوداني) أن د.جبريل خاطب للمرة الثانية لجنة ازالة التمكين، مطالبا اياها بمراجعة قراراتها فيما يخص شركة بتروناس الماليزية، منوها إلى أن وزير المالي برر مطلبه في الخطاب بأن اجراءات اللجنة يمكنها أن تؤثر سلبا على علاقة السودان بماليزيا، في وقت رفضت فيه اللجنة التعليق على الامر.

وطبقاً لمصادر متطابقة، فقد بعثت الحكومة الماليزية، بخطاب مماثل عبر القنوات الدبلوماسية بغرض مراجعة القرارات التي تخص شركة بتروناس.

وشكلت لجنة ازالة التمكين في ديسمبر الماضي لجنة لمراجعة كل عقود البترول، معلنة عن استردادها عقارات وأصولا بشارع النيل، من ضمنها مبنى “بتروناس” الشهير المطل على شارع النيل بالخرطوم، وحسب قرار اللجنة فقد تم استرداد القطعة رقم (13) مربع (7) حي الشاطئ الخرطوم. وكشفت اللجنة وقتها أن شركة بتروناس سابقاً ـ”أويل انرجي حالياً ـ عقدت اتفاقية بين حكومة السودان وشركة بتروناس الماليزية. وحسب الاتفاق فإن الممتلكات المدفوع قيمتها من عائد البترول المنتج تؤول لحكومة السودان.

وكانت الشركة قد اشترت مساحة (29500) ألف متر مربع، وهي أرض مدرسة الخرطوم التجارية، وكانت قيمتها لأغراض الاتفاقية (15) مليون يورو، حيث شيدت عليها مباني لسكن العاملين بالشركات المنتجة، وبدلا من أن يؤول المبنى المذكور لصالح حكومة السودان، قامت الشركة بتأسيس شركة سودانية، باسم الندى العقارية، وامتلكت شركة بتروناس 99% من الأسهم، بينما تم تسجيل (1%) باسم محمد يوسف شاهد، ونوهت لجنة ازالة التمكين حينها إلى أن شركة بتروناس تلاعبت بنصوص الاتفاقية وقامت بتحويل ملكية الأرض لصالح شركة الندى العقارية.

الخرطوم: عمرو شعبان

صحيفة السوداني