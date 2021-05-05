“حزب البعث” يدعو لإنهاء عبث (الفلول) بإبعادهم من مؤسسات الدولة





دعا رئيس حزب البعث السوداني والقيادي بتحالف الحرية والتغيير يحيى الحسين إلى إنهاء عبث “الفلول” على حد وصفه. وقال في تصريح لمصادر مطلعة إن الحكومة الانتقالية لا بد أن تضع برنامجاً يلامس قضايا المواطن، وأن تصفي في المقام الثاني وجود عناصر النظام البائد بمؤسسات الدولة. ورهن الحسين نجاح الانتقالية بحسب صحيفة الحراك السياسي، بانتهاج برنامج وطني وإنهاء اتباع سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، علاوة على إنهاء عبث “الفلول”.

وأضاف أصبح النظام البائد شماعة لتبرير فشل الحكومة ولا بد من تصفيتهم من مؤسسات الدولة حتى يتم إنفاذ التحول الديمقراطي ومعرفة مواطن الفشل. في غضون ذلك قال المحلل السياسي إبراهيم علي كورينا إن تهاون السلطات في حسم مخطط أنصار النظام البائد التخريبي الرامي لجر البلاد إلى مربع الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار لتعطيل قطار الانتقال المدني الديمقراطي، يُشير إلى ضعف في الحكومة أو تماهي جهات داخل مع “الفلول”.

ووصف كورينا ما حدث في ولايات دارفور بالتخطيط الممنهج من النظام البائد الذي درج على تسخير الإدارات الأهلية بالولايات بأفكار سياسية لتقويض الثورة، وشدد على ضرورة تناغم مكونات الحكومة الانتقالية لضمان العبور بالمرحلة وانجاز المهام الوطنية.

الخرطوم (كوش نيوز)