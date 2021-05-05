وزير العدل يتلقى تنويرا عن مبادرة تجمع المهنيين





تلقى وزير العدل نصرالدين عبدالباري لدى لقائه اليوم بمكتبه وفد تجمع المهنيين السودانيين تنويرا عن مبادرة آلية متابعة الأداء الحكومي والتي تهدف إلى تقريب المسافة بين المواطن والحكومة التنفيذية.

و عبر وزير العدل عن اهتمامه بمبادرة آلية متابعة الأداء الحكومي المقترحة من تجمع المهنيين السودانيين.

وأكد عبد الباري استعداد وزارة العدل للعمل مع الآلية على تقوية التواصل مع فئات المجتمع المختلفة حول عمل الوزارة وإنجازاتها مع التركيز على رفع الوعي القانوني بين المواطنين.

سونا