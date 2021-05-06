حمدوك: لن نكون تحت رحمة إثيوبيا تمنحنا الماء متى شاءت
شدد رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، على أهمية الوصول لاتفاق ملزم فيما يتعلق بسد النهضة يسمح بالتخطيط بشكل أفضل للتنمية والإنتاج الزراعي، مؤكداً أن السودان لن يكون تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت.
وكشف حمدوك خلال مقابلة مع “سي ان ان” أمس أنهم من دون الوصول لاتفاق سيكونوا دوماً تحت رحمة إثيوبيا في أن تعطيهم الماء اليوم وتأخذه منهم متى شاءت، لذلك يطالبون باتفاق ملزم في إطار القانون الدولي. وقال إن القضايا المتعلقة بسد النهضة هي قضايا جادة جداً وحساسة، مبيناً أنها مرتبطة بأمن وسلامة الملايين في السودان ومصر، مؤكداً أهمية المسائل المتعلقة بسد النهضة والتي يمكن حلها في غضون أسابيع وفقاً للقانون الدولي، موضحاً أن السودان اقترح تحويل دور المراقبين إلى وسطاء للمساعدة في الوصول لاتفاق ملزم حول السد.
وأشار إلى أن السودان لديه حدود مع سبع دول وأن المنطقة الحدودية الوحيدة من بين هذه الدول التي ليس بها نزاع وتم حلها منذ العام 1902 باتفاقية ترسيم الحدود في الخريطة وعلى الأرض هي إثيوبيا، مؤكداً أن الحكومات الإثيوبية المتعاقبة اعترفت بهذه الحدود.
صحيفة الصيحة
تعليق واحد
يا حمدوك ماذا ستعفل اصلا لو انتم فيكم عقول ورونا منذ احتلائكم كراس الحكم ماذا حققتم للسودان وشعبه واي مشكلة قمتم بحلها حلا حزريا ؟ بل انتم شغالين خبط لزق في اي وما عندكم رؤية لاي حلول لمشاكل البلد ؟ وكل يوم نرى مشكلة جديدة واخر المشاكل انعدام الماء والخرطوم تنام على ضفاف ثلاثة انهار عذبة بالله انتو حكومة يعتمد عليكم .
فضل شيء واحد الحكومة لم تفكر فيه وتجعل منه مشكلة الهواء فقط .
خيبة عليكم نفر نفر يا حكومة السودان الفاشلة