نبيل أديب: ماتناوله الاعلام حول نتيجة تحقيق فض الاعتصام مبتور وغير صحيح





نفى رئيس لجنة التحقيق في مجزرة فض اعتصام القيادة العامة الأستاذ نبيل أديب عبدالله ما أوردته وسائل الاعلام نقلاً عن مجلة (نيو لاينز) الأمريكية حول فض اعتصام القيادة العامة، وأنه حذر فيه من أن نتيجة التحقيق، قد تؤدي إلى انقلاب عسكري، أو اضطرابات جماهيرية، موضحا بأن الحديث الذي تم تداوله مبتور وغير صحيح.

وقال فى بيان صحفي الخميس أن محرر (نيو لاينز) سأل عن خطورة نتائج التحقيق وذكر عدد من الاحتمالات، وأجبته بأنني لست معنياً بالنتائج السياسية مهما كانت ومهمتي عدلية والنتائج تحددها البينات وليس الأثر السياسي، وأضاف قطعت بأني لست مكلفاً بوظيفة سياسية وإنما تحقيق جنائي والتحقيق الجنائي تحدد نتائجه البينة أما النتائج السياسية للتحقيق ليست من سلطاتي وليس لها أثر على النتائج.

وأكد مضي التحقيق وفق الأسس المهنية من اجل تقديم قضية مكتملة الأركان للمحاكمة، مشيرا أن بعض المواقع الاعلامية أرادت الإثارة واجتزأت جزء من حديثنا وحورته بحسب هواها، واصفا ذلك بالمنحى غير المهني، إلا أنه قال لكنه لن يؤثر على شراكتنا مع الاعلام من اجل الوصول للحقيقة، مؤكدا العمل على تطوير العلاقة بينه والاعلام في الأيام القادمة حتى لا تتكرر مثل هذه الأخطاء (المشوشة) والمضللة وتغبيش الحقائق .

الخرطوم 6-5-2021 (سونا)