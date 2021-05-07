مو إبراهيم: لا يمكن للناس أن يأكلوا ديمقراطية





قال رجل الأعمال السوداني الدكتور مو إبراهيم إن التقدم والتنمية والسلام هي أسس المستقبل المشرق للقارة الأفريقية.

وأشار مو في مقابلة مع “أفريكان نيوز” إلى أن الديمقراطية وسيادة القانون مهمان للغاية ونحتاج حقًا إلى إيلاء الكثير من الاهتمام لهما. لكن هذه ليست القصة الكاملة، لا يمكن للناس أن يأكلوا الديمقراطية.

وتساءل مو”إذا كانت لدينا ديمقراطية، ولكن ليس هناك طعام على الطاولة أو لدينا مجاعة، فماذا سنفعل بالديمقراطية.”

وأكد إبراهيم أننا بحاجة إلى تطوير المهارات، كما نحتاج إلى المزيد من المدارس الفنية لأن هذا هو التعليم من أجل التوظيف. وأضاف “يمكن للناس أن يجدوا عملاً معها. من المهم الاستماع إلى الشباب لأن المستقبل لهم ، وليس لنا نحن كبار السن.” مؤكداً أننا بحاجة إلى السلام في إفريقيا لأن الصراع يدمر الحكومة وفرصنا في المضي قدمًا”.

ويعتبر الدكتور مو إبراهيم ملياردير سوداني بريطاني حقق ثروة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية وأنشأ لاحقًا مؤسسة Mo Ibrahim Foundation لتشجيع الحكم الأفضل في إفريقيا. كما أنشأ مؤشر إبراهيم للحكم الأفريقي لتقييم أداء الدول. ويعتبر أيضاً من الداعمين للتغيير في السودان، حيث ساهم في إطاحة نظام عمر البشير من المحاكم، ويحسب من الداعمين لقوى الحرية والتغيير، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك من وراء الكواليس.

الواحة_ وكالات