(الموانئ) تؤكد انسياب تفريغ الوقود وتكشف عن وصول (8) بواخر جديدة





أكد مدير ميناء الخير المخصص لمناولة المشتقات البترولية على ولاية البحر الاحمر، عثمان قرشي انسياب حركة تفريغ ناقلات الوقود بصورة جيدة وفقا للاجراءات المتبعة حيث تم تفريغ ( 36 ) الف طنا من الجازولين عبر ميناء الخير، في الاسبوع الحالي، وتفريغ (31) ألف طن اخرى من الجازولين عبر مربط (16) بميناء بورتسودان الجنوبي، وتفريغ (9977) طنا من غاز الطبخ، إلى جانب تصدير (3700) طنا من الايثانول عبر ذات المربط المتخصص ايضا في مناولة الوقود .

وقال قرشي، وفقاً لإعلام هيئة الموانئ، إن منطقة انتظار السفن خارج الميناء يوجد بها حاليا سوى (6) ناقلات جازولين مختلفة الحمولات، وناقلة بنزين حمولة (17) الف طنا، وناقلة فيرنس (12) الف طنا.

السوداني