صغيرون تثمن المستوى الاكاديمي المتطور لجامعة الرباط الوطني





اشادت بروفيسور انتصار صغيرون الزين وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بتميز وتفرد جامعة الرباط الوطنى وقدرتها على تقديم مستوى أكاديمي متطور ضمن منظومة مؤسسات التعليم العالي بالبلاد.

جاء ذلك وفق ( سونا) لدى لقائها الفريق اول شرطة حقوقى عز الدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية رئيس مجلس جامعة الرباط الوطني وبروفيسور المقداد أحمد علي خالد مدير الجامعة بحضور بروفيسور سامي شريف وكيل الوزارة واللواء شرطة دكتور محمد أحمد محجوب وكيل الجامعة وبروفيسور نادية عمر العطا أمين الشئون العلمية وعدد من القيادات.

( كوش نيوز)