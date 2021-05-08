السفارة الصينية في الخرطوم تطمئن أهل السودان حول موضوع الصاروخ الصيني





عن إشاعات الصاروخ الصيني:

١. بموجب الأخبار المحلية الصينية، كل الإجراءات لإطلاق الصاروخ تحت السيطرة الكاملة، والصاروخ لم يكن تائها أبدا.

٢. هذا الإطلاق مختلف عن الإطلاقات السابقة لأن الصاروخ يحمل المحطة الفضائية الصينية، فذلك قد يسبب الحسد والحقد من بعض النفوذات السياسية، فنشرت هذه الإشاعات لتشويهنا.

٣. أما بقية الصاروخ الحامل، فمن المعروف أنها تعود إلى الأرض بعد انتهاء مهمتها، فسيكون أغلبها محروقا في الغلاف الجوي فوق الأرض، والمتبقي لها سيسقط على مكان غير معمور مثل البحر أو الصحراء، كل هذا عبر التصميم المسبق والحساب الدقيق من قبل خبراء الفلك. هكذا صواريخ كل الدول في العالم، وهكذا الصواريخ الصينية.

٤. وقود هذا الصاروخ ليس “ثنائي ميثيل هيدرازين غير متماثل” أو المواد مثله، بل هيدروجين سائل، هذا بدون سمّية، ولا يضر البيئة.

٥. “الصاروخ الصيني فقد السيطرة” إشاعة سخيفة مضحكة جدا، لكني أثق بأن الإشاعات تتوقف عند الحكماء والأذكياء.

السفارة الصينية في السودان