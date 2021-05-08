وزير الري: عازمون على إعادة مشروع دلتا طوكر إلى عصره الذهبي





أكّد وزير الري والموارد المائية بروفيسور ياسر عباس، حرص الدولة وسَعيها الجاد لإعادة مشروع دلتا طوكر إلى عصره الذهبي، مُوضِّحاً أنّ خُطة الري تهدف إلى ترويض مياه الفيضان وتوزيعها داخل الدلتا.

ونفّذ وزير الري أمس، زيارة ميدانية لتفقد تنفيذ خُطة الري بمشروع دلتا طوكر الزراعي، ومستوى الأداء في الأعمال التأهيلية التي تكتمل قبل مطلع يونيو المقبل.

وقال مدير إدارة المشاريع بوزارة الري، مفضل الطيب، إن العمل في تنفيذ خُطة الري تجاوز (60%)، ويستهدف الموسم الزراعي 2021 – 2022 بدلتا طوكر زراعة (120) ألف فدان.

وامتدح المشرف الميداني لتنفيذ خطة الري، ونائب الأمين العام للجنة التسييرية للمزارعين، اهتمام الدولة بمشروع دلتا طوكر باعتبار أنّ الزيارة هي الثانية لوزير الري للمشروع خلال أقل من 6 أشهر بعد الزيارة الأولى في نوفمبر من العام الماضي، مشيرين في ذلك إلى البداية المُبكِّرة في تنفيذ خُطة الري، والإشراف الفني المُتكامل، وتوفير الآليات المُناسبة لتنفيذ الخُطة وتوفير الحماية اللازمة من مخاطر فيضان خور بركة، وأبدت تنظيمات المزارعين، استعدادها لدفع ما عليها من رسوم مقابل خدمات الري.

صحيفة الصيحة