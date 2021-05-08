(الشيوعي) يطالب الحكومة بالتراجع عن التطبيع مع إسرائيل





طالب الحزب الشيوعي، الحكومة، بالتراجع عن سياسة التطبيع مع “العدو الصهيوني” إسرائيل، وإدانة الجرائم المتكررة التي تقوم بها دولة الاحتلال. وأعلن الشيوعي، في تصريح صحفي ـ الجمعة، في يوم القدس العالمي، تضامنه الكامل، وتأييده المطلق لنضال الشعب الفلسطيني العادل في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، ضد الاحتلال الصهيوني ومحاولات تهويد القدس. وأشار الحزب(بحسب الحراك ) إلى أن فلسطين المحتلة وغزة وبشكل خاص مدينة القدس، تشهد مظاهرات جماهيرية عارمة تأييداً لحق المقدسيين في الدفاع عن منازلهم وممتلكاتهم وتمسكهم بأرض أجدادهم. ونبه الشيوعي إلى خطورة الوضع في مدينة القدس، وحق سكان القدس في الدفاع عن أنفسهم وممتلكاتهم، في وجه محاولات الاحتلال الصهيوني بمساندة أمريكية وصمت عربي رسمي مريب، للاستمرار في مصادرة وتدمير بيوت الفلسطينيين في القدس، خاصة في حي الشيخ الجراح في القدس الشرقية. وبحسب تصريح صحفي للناطق الرسمي للحزب الشيوعي السوداني، فتحي الفضل، فقد تم تدمير ومصادرة، ما يزيد عن 140 منزلاً في القدس في العام الماضي، وهو ضعف العدد الذي تم الاستيلاء عليه في عام 2019. وأكد الحزب، أن ما يجري، يعكس مواصلة الاحتلال الصهيوني، في تنفيذ سياسة التطهير العرقي لتهويد مدينة القدس. وأضاف، أن هذا هو أحد أهداف المشروع الصهيوني، لتحويل القدس إلى مدينة يهودية بالكامل، وطرد كافة السكان الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين منها.

الخرطوم (كوش نيوز)