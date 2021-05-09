وزير الشؤون الدينية: البلاد مهيأة للدعوة والدعاة





قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف، نصر الدين مفرح، أن الأوضاع بالبلاد مهيأة للدعوة والدعاة مما يمكن وزارته من تقديم منهجها على الوجه الأكمل.

وأكد الوزير لدى زيارته ولاية غرب كردفان، أن القوافل الدعوية التي انطلقت لعدد من ولايات البلاد هدفت للتواصل مع المجتمعات والاستفادة من شهر رمضان المعظم في إشاعة الدعوة الوسطية عبر المنهج المعتدل بعيدا عن خطاب الكراهية والتطرف الديني بجانب التبشير بالسلام وحقوق المواطنة .

وأشاد مفرح بالانسجام الجيد بين الدعاة والأئمة بالولاية، مبينا أن البلاد مهيأة للدعوة والدعاة مما يمكن وزارته من تقديم منهجها على الوجه الأكمل

وقال إن قافلة غرب كردفان هي خاتمة القوافل الدعوية الخمس التي انطلقت لعدد من ولايات البلاد تحت شعار ( وكونوا للناس حسنى) مشيرا إلى أن هذه القافلة تستهدف إقامة مائتي محاضرة دينية بعدد من المحليات .

صحيفة السوداني