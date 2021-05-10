البرهان وولي عهد أبوظبي يبحثان القضايا ذات الاهتمام المشترك





بحث الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان العلاقات الثنائية بين الخرطوم وابوظبي في مختلف المجالات بما يعزز مصلحة وخدمة شعبي البلدين الشقيقين

كما استعرض الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بقصر الشاطئ بالعاصمة الإماراتية أبوظبي بحضور وفدي البلدين القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشانها خاصة فرص الاستثمار والمشروعات التي يمكن أن تستثمر فيها الإمارات بالسودان

واثني الرئيس البرهان على الدعم الكبير الذي ظلت تقدمه الإمارات للسودان لمواجهة تحديات الفترة الانتقالية خاصة المساعدات الصحية لمجابهة فايروس كورونا كوفيد ١٩ والمجالات الأخرى واعرب البرهان عن أمله في أن تواصل الإمارات دورها الايجابي في دعم الشعب السوداني في المرحلة المقبلة

كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع على الحدود الشرقية للسودان مع الجارة إثيوبيا الي جانب قضية سد النهضة واكد الرئيس البرهان ضرورة استمرار التفاوض للوصول إلى التزامات بشأن مسالتي الملء والتشغيل.

أبوظبي ١٠-٥-٢٠٢١

سونا