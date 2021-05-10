الشمالية تقرر منع العربات غير المقننة من التزود بالوقود





قرّرت الولاية الشمالية إنشاء قوات مشتركة تضم الأجهزة الأمنية بالولاية، للتعاون والتنسيق مع إدارة البترول في مُراقبة وتوزيع المواد البترولية في محطات الوقود، بجانب منع العربات غير المقننة من التزود بالوقود.

وانعقد أمس الأحد اجتماعٌ مشتركٌ بين الآلية الولائية للمواد البترولية والغاز بالشمالية ولجنة أمن الولاية، برئاسة أمين عام الحكومة، عبد المنعم شيخ الدين.

وأوضح رئيس الآلية الولائية للمواد البترولية والغاز، مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، حافظ عوض الكريم، أنّ الاجتماع قرّر كذلك وقف تزويد المركبات غير المقننة بالوقود، بجانب منح المركبات غير المُرخّصة فترة زمنية مُحَدّدة لتوفيق أوضاعها. وأضاف رئيس الآلية أنّ الاجتماع ناقش حوسبة العمل في محطات الوقود وسد النقص في عدد الموظفين العاملين في هذه المحطات، فضلاً عن توفير مولدات كهرباء في هذه المحطات للتغلب على مشكلة انقطاع التيار الكهربائي.

صحيفة الصيحة