القوات المسلحة تنفي إصدار تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين





و قالت القوات في بيان إطلع عليه “باج_نيوز” إن قفل محيط القيادة تم لحماية المواطنين و حتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لإجهاض مسيرة الانتقال و خلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة_على حد تعبير البيان .

و تأسفت القوات لما وقع من أحداث خلال مسيرات اليوم ، مشيرةً إلى أن ماحدث سيخضع للتحقيق و أكدت التزامها بكشف نتائج التحقيق و تمليكها للرأي العام .

و فيما يلي نص البيان :

بيان من القيادة العامة للقوات المسلحة حول احداث اليوم

اولا

تعتذر و تتأسف القوات المسلحة لما وقع من احداث خلال مسيرات اليوم وتعد الشعب السوداني ان ماحدث سيخضع للتحقيق والالتزام

بكشف نتائج التحقيق وتمليكها للرأي العام والعدالة يجب أن تأخذ مجراها وفق مقتضيات القانون

ثانياً

تأكيد الالتزام بحماية الفترة الانتقالية وحراسة مكتسبات الثورة والتصدي لأي محاولة تعيق نجاح الفترة الانتقالية و التحول الديمقراطي

ثالثاً

تم قفل محيط القيادة من مبدأ حماية المواطنين وحتى لا يتم استغلال المسيرات من جهات لها أجندة ترمي لاجهاض مسيرة الانتقال وخلق فتنة بين الشعب وقواته المسلحة .

رابعاً

لم تصدر اي تعليمات للقوات التي تحمي محيط القيادة باستخدام الذخيرة تجاه المواطنين

الجنة والخلود للشهداء والخزي والعار لأعداء الوطن

* الاعلام العسكري

باج نيوز