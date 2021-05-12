القوات المسلحة تشكل لجنة تحقيق وتؤكد استعدادها التام لتقديم كل من يثبت تورطه للعدالة





في مساء الثلاثاء ٢٩ رمضان ١٤٤٢ هجرية الموافق ١١ مايو ٢٠٢١م تداعي نفر كريم من شباب الثورة المجيده لاحياء ذكري فض اعتصام ٢٩ رمضان

تم الاحتفال بطريقة سلمية بتقاطع شارع الجامعة مع شارع القيادة واثناء مغادرتهم لمكان الاحتفال وقعت احداث مؤسفة راح ضحيتها شهيدين وعدد من الجرحي

شكلت القوات المسلحة لجنة تحقيق لمعرفة المتسببين في هذه الاحداث وتؤكد القوات المسلحة تعاونها التام مع الجهات العدلية والقانونية للوصول للحقائق وهي علي استعداد تام لتقديم كل من يثبت تورطه في هذه الاحداث للعدالة

الجنة والخلود لشهدائنا الابرار وعاجل الشفاء للجرحي

*الاعلام العسكري _ الاربعاء ١٢ مايو ٢٠٢١م*