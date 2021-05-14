الداخلية تحتسب شهداء مكافحة المخدرات





يحتسب السيد وزير الداخلية والسيد المدير العام لقوات الشرطة والسيد نائب المدير العام المفتش العام لقوات الشرطة والسادة أعضاء هيئتى الإدارة والقيادة عند الله تعالى الشهيد ملازم شرطة هنو أبكر الزبير وتسعة شهداء من منسوبي الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الذين انضموا لقائمة شهداء الشرطة وشهداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.

إثر تعرضهم لهجوم غادر من عصابات المخدرات باحراش محمية الردوم منطقة “سنقو” بولاية جنوب دارفور أثناء اضطلاعهم بواجبهم في دك قلاع المخدرات ضمن حملات مكافحة المخدرات والسموم.

وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة إذ تحتسب ثلة من خيرة أبنائها في سبيل الله والوطن والواجب ، توكد أن هذه المحاولات الغادرة واليائسة لن تثنيها عن آداء واجباتها في حفظ أمن واستقرار الوطن والمواطن والقضاء على كافة مظاهر التفلتات وتطهير كل مناطق زراعة المخدرات والسموم وبسط هيبة الدولة وانفاذ القانون خدمة للبلاد والعباد .

سونا