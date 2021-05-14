سياسية
مؤتمر باريس لتأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي
قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك إن مؤتمر باريس يهدف لتأكيد عودة السودان القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.
وقال حمدوك في تصريحات صحفية نقلتها قناة الحدث اليوم “نحن ذاهبون إلى باريس لكي نوفر للمستثمرين الأجانب فرص الإستثمار في السودان.
وأضاف قائلا” قبل ما نصل باريس توافقنا على معالجة ديون البنك الدولي وديون بنك التنمية الإفريقي وفي باريس سنتوافق على معالجة ديون صندوق النقد الدولي وبالتالي سنبدأ عملية إعفاء الديون لأن السودان وبشهادة صندوق النقد سيكون تأهل تماماً ليستفيد من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (هيبك).
ولفت رئيس الوزراء إلى أن مشاركة السودان في مؤتمر باريس ليس لجمع المنح والتبرعات وإنما لتأكيد عودة البلاد القوية والمستحقة للمجتمع الدولي.
سونا
تعليق واحد
دولي شنو وكلام فارغ شنو شجع الانتاج وخلي القطيع يزرعو وينتجو ناس باريس والمجتمع الدولي ديل بجوك حابيين ياعملا هبه ومنح مابتوديك لقدام عاوز تبقي قوي قوي انتاجك الايدي العامله الكسلانه السودانيه عاوزين يعيشو عاله علي المجتمع الدولي الله يهديكم شجعو الانتاج. الله يولي من يصلح.