جبريل: مؤتمر باريس سيجذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في اعفاء الديون
توقع وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، أن يجذب مؤتمر باريس عدد كبير من المستثمرين الأجانب للإستثمار في مختلف القطاعات المهمة بالسودان في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والبني التحتية وخطوط السكك الحديد.
وقال د. جبريل في تصريح (لسونا)، إن الحكومة أعدت مشروعات بصورة ممتازة سيتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستمرين وسياسين.
وقال إن السودان يهدف الي إعفاء متأخرات صندوق الدولي عليه والتي قطعت شوطا كبيرة ،خاصة ستشارك في المؤتمر أطراف ستساعد في إعفاء ديون الصندوق على السودان.
واعتبر د. جبريل مؤتمر باريس فرصة للقاء الدائنين من نادى باريس والأطراف الأخري الدائنة للسودان والمؤسسات المالية الدولية وهو خطوة لإعفاء ديون السودان التي تقدر ب٦٠ مليار دولار.
وأكد أهمية المؤتمر وقال إن السودان سيخرج من المؤتمر بان يصبح جزء فاعل ومهم من المجتمع الدولي والإقتصاد الدولي ويحصل على إستثمارات كبيرة وهو فرصة لعرض إمكانيات السودان للإستثمار لصالح المواطن ولصالح الأجيال المقبلة.
الخرطوم في ١٤-٥-٢٠٢١(سونا)
2 تعليقات
ده قلنا فزعه بقي وجعه . ياناس الحاصل شنو علي السودانيين كيف لو انا مثتثمر لابد اعرف كيف الوضع وايه لجنه التمكين وماادراك ما التمكين لانو الحكومات ماباقيه نحن مش ذي السعوديه نظام ملكي اي واحد ممكن يقلب الوضع ويجيب لجنه تمكين تلقي كل الاستثمارات القديمه بل يدمروها اذن مافي دستور مافي ريس منتخب الشغله شله صعاليك ملحدين بكره بمشو يجو غيرهم يغيرو الوضع اذا قروش المستسمر ضاعت وعرباته يركبوها ناس التمكين والاحزاب والمقاومه.
انتج بعدين الديون براهم يجو يركعو ليك ياجيريل خليك واعي كده مايتمشى البلد.
وحتى أنت يا برُوتس علمك القحاطة سياقة الناس بالخلا … من قبلك وزير مالية قحط الأسبق ودالبدوى قال نفس ما تقول الآن حين تم عقد مؤتمر برلين الإقتصادى قبل أكثر من عام حيث هو الآخر ساق الناس بالخلا ووعدهم بالمن والسلوى بعد مؤمر برلين هذا ثم تمخض الجبل فولد فِويراً وليس فأراً !!