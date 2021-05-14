جبريل: مؤتمر باريس سيجذب الاستثمارات الأجنبية ويساعد في اعفاء الديون





توقع وزير المالية والتخطيط الإقتصادي دكتور جبريل إبراهيم، أن يجذب مؤتمر باريس عدد كبير من المستثمرين الأجانب للإستثمار في مختلف القطاعات المهمة بالسودان في مجالات الطاقة والزراعة والطرق والبني التحتية وخطوط السكك الحديد.

وقال د. جبريل في تصريح (لسونا)، إن الحكومة أعدت مشروعات بصورة ممتازة سيتم عرضها على المستثمرين في المؤتمر الذي يشارك فيه رجال أعمال ومستمرين وسياسين.

وقال إن السودان يهدف الي إعفاء متأخرات صندوق الدولي عليه والتي قطعت شوطا كبيرة ،خاصة ستشارك في المؤتمر أطراف ستساعد في إعفاء ديون الصندوق على السودان.

واعتبر د. جبريل مؤتمر باريس فرصة للقاء الدائنين من نادى باريس والأطراف الأخري الدائنة للسودان والمؤسسات المالية الدولية وهو خطوة لإعفاء ديون السودان التي تقدر ب٦٠ مليار دولار.

وأكد أهمية المؤتمر وقال إن السودان سيخرج من المؤتمر بان يصبح جزء فاعل ومهم من المجتمع الدولي والإقتصاد الدولي ويحصل على إستثمارات كبيرة وهو فرصة لعرض إمكانيات السودان للإستثمار لصالح المواطن ولصالح الأجيال المقبلة.

الخرطوم في ١٤-٥-٢٠٢١(سونا)