وزير الاستثمار : مؤتمر باريس للاستثمار وليس (الشحدة)





قال وزير الاستثمار والتعاون الدولي د. الهادي محمد إبراهيم، إن مؤتمر باريس المقرر عقده بعد غدٍ الاثنين، مهم جداً، وسيتم خلاله عرض الفرص المتاحة للاستثمار بالسودان، ورفض وصفه بأنه مؤتمر لـ(الشحدة).

وقال ابراهيم في تصريح لـ(السوداني)، إن الحكومة ستعرض مشاريع في مجالات الطاقة والتعدين، النقل والبنى التحتية، الزراعة والثروة الحيوانية بالإضافة الى الاتصالات والتحول الرقمي باعتبارها مشاريع محفزة للاستثمار بالبلاد.

مشيراً الى أنه سيتم طرح مسألة ديون السودان في قمة الرؤساء بحضور دول كبرى مثل إمريكا، ألمانيا، الصين وغيرها، ويقدم فيها خطاب السودان.

وقال الوزير، إن مشروع الجزيرة مطروح للاستثمار، بجانب مشروعات أخرى لا تقل مساحتها عن 2.5 مليون فدان، وتوقع أن يكون التنافس للاستثمار في الصمغ العربي كبيراً جداً من الشركات عالمية.

مشيراً الى أنه سيتم الإعلان عن (110) مشاريع غداً بالموقع الإلكتروني للوزارة وستكون متاحة للمستثمرين، وقال إن هذه المشاريع لن يتم طرحها في مؤتمر باريس.

السوداني