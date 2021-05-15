النائب الأول لرئيس مجلس السيادة يتلقى اتصالاً من مولانا الميرغني





تلقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، اتصالاً هاتفياََ من رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، زعيم طائفة الختمية، مولانا محمد عثمان الميرغني، هنأه عبره بحلول عيد الفطر المبارك، متمنياََ أن يعود والبلاد أكثر تقدماً وازدهاراً، مؤكداً حرصه على استقرار الفترة الانتقالية والمحافظة على وحدة البلاد وأمنها.

وشكر النائب الأول زعيم الختمية على الاتصال، متمنياً له دوام الصحة والعافية، مؤكداً تقديره للمواقف الوطنية التي ظل الميرغني يؤديها .

الصيحة