سياسية

وفاة الكاتب الصحفي الطيب مصطفى

2021/05/16
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وفاة الكاتب الصحفي الباشمهندس الطيب مصطفى.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء.. بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (كوش نيوز)

2021/05/16
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‫7 تعليقات

  4. نسأل العلى القدير له الرحمة والمغفرة ولاهله ومحبيه الصبر والسلوان . وانا لله وأنا اليه راجعون

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  5. نسأل الله له الرحمة والمغفرة فقد رجلاً والرجال قليل فى هذا الزمان الأغبر .

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  6. رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون

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