وفاة الكاتب الصحفي الطيب مصطفى

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7 تعليقات
انا لله وانا اليه راجعون. مات وهو علي الحق هنيا لك.
اللهم اغفر له وارحمه واسكنه الفردوس الأعلى من الجنة ونور له في قبره وآنس وحشته بالقرآن في القبر
انالله وانا اليه راجعون
رحمه الله وغفر له
نسأل العلى القدير له الرحمة والمغفرة ولاهله ومحبيه الصبر والسلوان . وانا لله وأنا اليه راجعون
نسأل الله له الرحمة والمغفرة فقد رجلاً والرجال قليل فى هذا الزمان الأغبر .
رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته إنا لله وإنا إليه راجعون
من اسباب فصل الجنوب بإذكاء العنصرية المقيتة