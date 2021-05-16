وزير الشؤون الدينية والأوقاف يصل الولايات المتحدة الأمريكية





وصل اليوم للولايات الأمريكية المتحدة الدكتور نصر الدين مفرح وزير الشؤون الدينية والأوقاف في زيارة تستغرق عدة أيام بدعوة من منظمة الفت لتنمية المجتمع.

وقال الوزير في تصريح لـ(سونا) إن الهدف من الزيارة توطيد العلاقات بين الوزارة والمنظمة وعقد لقاءات، منها لقاء مع حاكم ولاية يوتا الأمريكية، بجانب عقد لقاءات مع مجموعات مسلمة وأخرى مسيحية فيما يتعلق بأطر التعايش والتسامح والحريات الدينية ونبذ التطرف وخطاب الكراهية، موضحاً أنه سيلتقي كذلك بالجالية السودانية بواشنطن ونيويورك وولاية يوتا وسيتم تقديم العديد من المحاضرات الإسلامية والتعريف بنهج الوزارة الجديد.

ولفت الوزير إلى أن هنالك تعاونا مشترك بين الوزارة ومنظمة الفت لتنمية المجتمع فيما يتعلق بالخدمات الإنسانية ودعم الأسر الفقيرة.

وقال مفرح إنه سيتم التوقيع على عدة مشاريع بين الوزارة والمنظمة، مبينا أن هنالك تنسيقا بين الوزارة ولجنة الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية عبر سفارة السودان بواشنطن.

سونا