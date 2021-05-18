مجلس السيادة يقبل استقالة النائب العام ويُعفي رئيسة القضاء





قرر مجلس السيادة في اجتماعه الدوري برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي” قبول استقالة النائب العام تاج السر الحبر من منصبه.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس محمد الفكي سليمان في تصريح صحفي، إن المجلس أعفى رئيسة القضاء نعمات عبد الله محمد خير من منصبها.

وأوضح الفكي أن النائب العام كان قد تقدم باستقالته عدة مرات من قبل ولكن في هذه المرة الأخيرة كان أكثر إصراراً على التنحي من منصبه.

وأضاف الفكي أنه وفقاً لاختصاصات مجلس السيادة الواردة في الفصل الرابع من الوثيقة الدستورية، فإن المجلس يعتمد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قبل مجلس القضاء العالي.

وأشار الفكي إلى أنه ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي، يُعين مجلس السيادة رئيس القضاء، كما ينطبق الأمر على النائب العام، وفقاً لما تضمنته الوثيقة في الفقرة التالية “يعتمد المجلس تعيين النائب العام بعد ترشيحه من قبل المجلس الأعلى للنيابة العامة ولحين تشكيل المجلس الأعلى للنيابة، يعين مجلس السيادة النائب العام”.

صحيفة الصيحة