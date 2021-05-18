قيادي بالتغيير: لم نحقق أدنى نسبة من تطلعات الجماهير خلال المرحلة الانتقالية





شدد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير عبد المطلب عطية على ضرورة البحث عن آلية لمراجعة وتقييم اداء الحكومة الانتقالية وحاضنتها السياسية خلال الفترة الماضية ، وأقر بعدم تحقيق أدنى نسبة من آمال وتطلعات الجماهير وأهداف المرحلة الانتقالية، ووصف عطية في تصريح لـ(الجريدة) المعادلة التي يتم التعامل بها في الوقت الراهن بمعادلة التنازع وقال ليست شراكة المدنيين والعسكر فقط هي التي تتطلب إعادة النظر بل جميع هياكل السلطة الانتقالية خاصة الترتيبات الدستورية والبحث عن آلية لمراجعة وتقييم كل ما حدث وقطع بعدم وجود أي انسجام حتى الوقت الراهن بين مكونات السلطة الانتقالية .

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة