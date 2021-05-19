حمدوك للمستثمرين الغربيين: السودان بلد غنيٌّ ولا يحتاج للهبات

حمدوك للمستثمرين الغربيين: السودان بلد غنيٌّ ولا يحتاج للهبات
أبلغ رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، شركات ورجال الأعمال الغربيين، بأن السودان بلد غنيٌّ يحتاج للاستثمارات وليس المنح والهبات.
وخاطب حمدوك أمس، فعاليات ملتقى رجال الأعمال الفرنسيين والأوروبيين والعالميين بمقر الشركات الفرنسية في باريس، وحثَّ حمدوك رجال الأعمال الغربيين على الاستثمار في السودان، وقال “ظللنا نردد على الدوام بأن السودان بلد غنيٌّ ولا يحتاج للمنح والهبات، بل يحتاج للاستثمار الذي يخلق فرص عمل لشبابنا، ونريد أن نرى استثمارات حقيقية تأتي لبلادنا وتعمل معنا”، مُؤكِّداً رغبته في رؤية الاستثمارات تتدفّق إلى السودان، وقال حمدوك إنّ السودان يشهد انتقالات مُتعدِّدة من الديكتاتورية للديمقراطية، ومن الحرب للسلام، ومن الأزمات الاقتصادية للازدهار، ومن العزلة إلى الاندماج العالمي، ولفت إلى أن السودان يقدم فرصاً كبيرة للاستثمار في قطاعات الزراعة، النفط، الاتصالات والبنى التحتية وغيرها من المجالات.
صحيفة الصيحة
3 تعليقات
الزول ده الظاهر السكرة ما فكت منو …استثمار شنو وبلد غنية من وين جابت الغني واهله الجوع طلع ميتينهم ..كذاب ومنافق ..دايما العملاء والعاطلين واللصوص ..دايرين تلهطوا وتكبرو كروشكم يا اب جضوم الحيران
فعلا بلد غني ولايحتاج الهبات كلام صحيح لكن يحتاج رجال كفاءات وطنيين ١٠٠٪ ولكن للاسف ده ماموجود امسك من كبيركم في السلطه الان كلكم راقدين واطه وسلك قال نسلم المفاتيح لمنو؟ دوله سماسرة الامارات.
طيب بلد غنى سافرت باريس ل شنو (لو ماشى صح الناس براها بتجى للإستثمار فى السودان )