عرمان يتهم المؤتمر الوطني بإحداث فتنة بين الجيش والدعم السريع





قطع نائب رئيس الحركة الشعبية شمال ياسر عرمان بأن هناك مؤامرة من قبل المؤتمر الوطني المحلول عبر عناصره الموجودة في دهاليز السلطة تعمل على إثارة الفتنة بين الدعم السريع والجيش.

وقال عرمان بحسب صحيفة السوداني الدولية: أنها قضية تمس كل سودانية وسوداني مهتم بمستقبل السودان، علينا جميعاً أن نعمل لكي لا يحدث ذلك، فجماعة المؤتمر الوطني همها كله في السلطة، ومن قبل فضلت السلطة على وحدة السودان، والآن لا ترى في الصعود إلى السلطة إلا عبر الوقيعة.

ونبه عرمان إلى أن البلاد بحاجة إلى قوات مسلحة واحدة ومهنية وغير مسيسة وبعقيدة عسكرية جديدة تعكس التنوع الإثني والجغرافي والنوع، وأضاف في تغريدة له: كل ذلك لا يتأتى إلا عبر تطبيق اتفاق الترتيبات الأمنية وبمعالجة المخاوف المشروعة عند البعض ورفض الأطماع غير المشروعة لدى البعض.

وشدد عرمان: دون إصلاح القطاع العسكري والأمني لن نصل إلى دولة مدني ة وديمقراطية قائمة على المواطنة، والمواطنة هنا قضية جوهرية وليست ملحقاً.

الخرطوم (كوش نيوز)