هلال يحذر من فتنة فض الاعتصام ويدعو لوحدة القوات النظامية





حذّر رئيس مجلس الصحوة الثوري، الزعيم الأهلي موسى هلال عبد الله، من انزلاق البلد إلى نفق مظلم جراء الخلافات، وشدد على ضرورة وحدة المؤسسة العسكرية بكل أنواعها، مؤكداً ضرورة التريث في مسألة فض الاعتصام وعدم جَرّ البلاد في فتن وكراهية، مبيناً أن اتهام جهة بعينها قبل ظهور التحقيقات يحتاج إلى مواجهة ذلك بشجاعة، مشيراً إلى حديث كباشي من قبل بأنّ القيادة قرّرت فض كولمبيا، وطالب القيادات السياسية بضرورة توحيد الرؤية ومخاطبة الجميع بالتي هي أحسن وشفافية.

وقال هلال لدى زيارته لولاية سنار أمس ، ولقائه حكومة الولاية برئاسة الوالي، إنّ للإدارات الأهلية دوراً مهماً في تماسك واستقرار البلاد، وناشد هلال، شباب السودان وكافة مكونات الشعب للحفاظ على وحدة السودان، موضحاً أن هذا ينطبق على الأحزاب والحركات المسلحة التي شهدت في السنوات الأخيرة انشقاقات كثيرة وأصبح عددها أكثر من 300 حركة وحزب، وقال إن هذا سيؤدي إلى فوضى يمكن أن تدخل الجميع في حسابات خطيرة.

ويزور موسى هلال سنار بدعوة من أبناء المحاميد بسنار والاحتفال بإطلاق سراحه وتشهد الدندر هذه الفعالية .

صحيفة السوداني