الحزب الشيوعي يقرر إسقاط النظام





كشف فتحي محمد الفضل الناطق الرسمي بإسم الحزب الشيوعي أن اللجنة المركزية للحزب قررت في اجتماعها الذي انعقد في وقت سابق من الشهر الجاري العمل على إسقاط السلطة الحالية بإتباع الوسائل السلمية والعمل كذلك من أجل تحقيق أهداف أخرى على رأسها حل الضائقة المعيشية وإيقاف الهجوم الذي تتعرض له ( التظاهرات السلمية ) والوصول لسلام عادل وشامل يحل الأزمة السودانية مبينا في حوار مع (الجريدة) أن اللجنة المركزية للحزب دعت لاستنهاض حركة جماهيرية واسعة للوصول لهذه الأهداف باتجاه إسقاط السلطة الحالية عبر الوسائل السلمية والديمقراطية وبناء سلطة الشعب الممثلة لقوى الثورة .

وعلى صعيد متصل قال فتحي الفضل بأن الجماهير لم تستطع الحصول على أهدافها الكاملة عقب ثورة ديسمبر المجيدة لأن القيادة كانت تشارك فيها القوى المضادة للثورة لذلك يسعى الشيوعي لتكوين الجبهة العريضة المبنية على قواعد شعبية ثابرت في النضال ضد النظام البائد ولا زالت تؤمن ببرنامج الحد الأدنى الذي اتفق عليه في بداية الحراك .

الخرطوم : الحاج عبد الرحمن

صحيفة الجريدة