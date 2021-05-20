حمدوك: التطبيع مع إسرائيل سيستمر بأي حال من الأحوال





أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، في حديثه أن عملية التطبيع مع إسرائيل “ستستمر بأي حال من الأحوال”.

وأبلغ حمدوك صحيفة (معاريف) الإسرائيلية أن “عملية التطبيع مع إسرائيل ستستمر بأي حال من الأحوال، هذه مصلحتنا ونحن نرغب بها.. التزمنا وسنظل ملتزمين ونحن مصممون جداً على الالتزام بالاتفاق مع إسرائيل”.

في المقابل، قالت وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي في حديث للصحيفة الإسرائيلية، إن “الاتفاق مع إسرائيل لا يوجد له ختم رسمي حتى الآن، لذلك فإن الاتفاق عملياً غير قائم”، مشيرة إلى أن الاتفاق مع إسرائيل لم يُطرح في المؤتمر كعامل يساهم في الاقتصاد السوداني، وأضافت أن السودان أعلن في حينه أنّ الاتفاق كان شرطاً وضعته إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترمب، “لإخراجنا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب، وفي الاتفاق تم توضيح أن على البرلمان السوداني أن يُصادق على الاتفاق، وحتى الآن لم يَتم إجراء انتخابات برلمانية”، ولفتت مريم إلى أن هنالك جدلا دائرا في الحكومة، ونشاطا احتجاجيا مدنيا مكثفا في السودان ضد الاتفاق مع إسرائيل.

صحيفة الصيحة