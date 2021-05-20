سياسية
أمريكا: السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من اليوم
أكملت الولايات المتحدة الأمريكية، خطوات استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، وثيقة أوضحت فيها أن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته وزارة الخارجية في يناير من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلّق بدعم الإرهاب على مُستوى الدولة.
ووفقاً لبيان، يرفع القرار الرسمي لوزارة المالية القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية والأدوية والمعدات الطبية، وتدخل الوثيقة حيِّز التنفيذ رسمياً اليوم 20 مايو، بعد نشرها في السجل الفيدرالي.
صحيفة الصيحة