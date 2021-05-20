أمريكا: السودان خارج قائمة الإرهاب اعتباراً من اليوم





أكملت ​الولايات المتحدة​ الأمريكية، خطوات استبعاد ​السودان​ من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية، وثيقة أوضحت فيها أن القرار يكمل الإجراء الذي بدأته ​وزارة الخارجية​ في يناير من العام الماضي لإزالة القيود المفروضة على السودان فيما يتعلّق بدعم ​الإرهاب​ على مُستوى الدولة.

ووفقاً لبيان، يرفع القرار الرسمي لوزارة المالية​ القيود المفروضة على المعاملات المالية مع السودان، ويسمح بالتوريد دون عوائق للمنتجات الزراعية و​الأدوية​ و​المعدات الطبية​، وتدخل الوثيقة حيِّز التنفيذ رسمياً اليوم 20 مايو، بعد نشرها في السجل الفيدرالي.

صحيفة الصيحة