مصادر .. عضو السيادي عائشة وصلت الخرطوم ومُتمسِّكة بالاستقالة





أكد مصادر مطلعة، أن عضو مجلس السيادة عائشة موسى مُتمسِّكة بموقفها القاضي بالاستقالة، ونفت ما تردّد في بعض الوسائط بتراجها عن الاستقالة.

وكشفت معلومات (الصيحة) أنّ عائشة موسى عادت الى الخرطوم من المملكة العربية السعودية بعد أن قضت شهر رمضان هنالك.

وأكدت المصادر أن عائشة دفعت باستقالتها للجهات المعنية بمجلس السيادة في الثلاثين من شهر رمضان وأنها حالياً بانتظار البت في طلبها.

تُجدر الإشارة إلى أنّ عائشة موسى أبدت استياءها ودفعت باستقالتها احتجاجاً على العنف الذي تمت ممارسته على متظاهري ذكرى فض اعتصام القيادة في التاسع والعشرين من رمضان، ما أدى لاستشهاد شابين آخرين وجرح عدد من الثوار.

الخرطوم- مريم أبشر

صحيفة الصيحة