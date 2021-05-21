كمال كرار: دعوة”الوطني المحلول” للشيوعي اصطياد في الماء العكر





عدّ الحزب الشيوعي دعوة حزب المؤتمر الوطني المحلول، له بسحب عضويته وولاته من الحكومة، والالتحاق بالجبهة العريضة اصطيادًا في الماء العكر.

ووصم في الوقت نفسه، الحزب المحلول الذي أطلق دعوة له بعد بيان للشيوعي حول الأزمة الفلسطينية بالفاشي، مؤكّدًا على عدائه التاريخي معه.

وجزم عضو اللجنة المركزية للحزب كمال كرار في تصريحاتٍ لصحيفة الانتباهة الصادرة، الجمعة، على أنّ حزب المؤتمر الوطني المحلول ما كان ليبقي لو أنّ الترتيبات الموضوعة سارت على نهج الثورة.

وأكّد كرار، أنّ الشارع رفض الإسلام السياسي دون رجعة.

وأضاف” حزب المؤتمر الوطني عدونا اللدود وهو تنظيم فاشي ولا يمكن أنّ نلتقي معه إطلاقًا، ولو أنّ الترتيبات مضت على نهج الثورة لحوسب على جرائمه جميعها”.

وأكمل” ليس من حقه الحديث عن العدالة أو العمالة، ودعوته لنا اصطياد في الماء العكر”.

باج نيوز