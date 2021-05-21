حاكم إقليم دارفور يصل الخرطوم بعد مشاركته في مؤتمر باريس





وصل حاكم إقليم دارفور، عضو مجلس الشركاء، رئيس حركة جيش تحرير السودان مني أركو مناوي الخرطوم أمس قادماً من فرنسا بعد مشاركته في مؤتمر باريس.

وكان مناوي قد أدى الأسبوع الماضي واجب العزاء في وفاة الرئيس التشادي إدريس ديبي إتنو في تشاد، بجانب زيارته لبعض معسكرات اللاجئين التي التقى خلالها بجيش الحركة في مدينة الطينة.

ومن المتوقع أن يؤدي مناوي القسم خلال اليومين القادمين ومن ثم يبدأ زيارته بدارفور. وقال مناوي في تغريدة بتويتر أمس بحسب صحيفة الصيحة “عدت من رحلة استغرقت أكثر من شهر” وزاد “اليوم أعود لمباشرة مهامي مع الآخرين”.

(كوش نيوز)