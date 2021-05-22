منصب حاكم دارفور لن يبعدني عن قضايا الوطن





أكد مني أركو مناوي حاكم إقليم دارفور ، قائد حركة تحرير السودان ، أن تعيينه حاكما لإقليم دارفور لن يبعده عن قضايا الوطن كافة ، وعضد ان الجغرافية لن تفصله عن السودان الكبير مؤكدا ضرورة المحافظة على الفترة الإنتقالية والاعتماد على الشباب لبناء مستقبل مشرق ، والبعد عن السياسات القديمة. ودعا مناوي لدى مخاطبته اليوم حشدا جماهيريا بمنطقة الشكينيبة محلية المناقل ولاية الجزيرة الى ضرورة الاهتمام بمشروع الجزيرة وبالآليات ومدخلات الإنتاج واللحاق بالموسم الزراعي مؤكدا أن سعر صرف الدولار تأثر بعدم الإنتاج(بحسب سونا) وأشار إلى مسئولية اهل الجزيرة في إدارة المشروع ونجاحه. وشدد أركو مني مناوي على التسامح كركيزة أساسية في تعافى الوطن ، مؤكدا تبني مشروع لحوار وطني يضم كافة المكونات لوضع خطط ترسم كيفية حكم السودان ، والبعد عن الخلافات السياسية ، مع إستصحاب الرغبة في التغيير المطلق. وتطرق مناوي الى بدايات حركة تحرير السودان بواسطة ١٧ من أعضائها ، وكيفية محاربتها من قبل النظام السابق عبر القتل لتظل الحركة تحمل مشعل التحرير ، وقال ان أسوأ ما ارتكبه النظام السابق فصل جنوب السودان وإرتكاب حملات إبادة جماعية في دارفور. وإعتبر حاكم إقليم دارفور ان وحدة الكنابي والقرى تمثل دافعا لوحدة الوطن وتفضي الى تنوع وتجمع متفرد ، مبينا ان حلول مشاكل الكنابي عند أهلها ، وتعهد بإيصال صوت أهل الجزيرة كافة الى المركز ودعم كل قضاياهم.

الخرطوم (كوش نيوز)