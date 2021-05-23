وزير مجلس الوزراء يقف على المسببات التي أدت لانخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار





عقدت لجنة انجاح سياسات توحيد سعر الصرف اجتماعاً طارئاً عصر السبت للتصدي للمضاربات التي عمت سوق العملات هذه الأيام وأدت لانخفاض مضطرد في قيمة الجنيه السوداني.

استمع الاجتماع لتقارير من محافظ بنك السودان والأجهزة الأمنية، ووقف على المسببات التي أدت لهذا الانخفاض في قيمة الجنيه، وقرر الاجتماع التصدي الفعال لها عبر التزام بنك السودان بتوفير النقد الاجنبي الكافي للبنوك عبر سياسة المزاد التي صدر منشورها. خرج الاجتماع أيضاً بمعالجات في سياسات الاستيراد والتصدير ستعرض على القطاع الاقتصادي تمهيداً لاجازتها بواسطة مجلس الوزراء.

اننا نؤكد بأن المضاربات التي تجري في أسواق العملات الأجنبية تمثل حرباً ضد اقتصاد البلاد ومعاش الناس، سنتصدى لها بكل السبل وعلى رأسها وعي وتصميم شعبنا الذي لا تلين له قناة.

خالد عمر يوسف