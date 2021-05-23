البرهان يرأس إجتماع المجلس الأعلى للسلام وحسم تعيين الولاة غدا





– رأس رئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان بالقصر الجمهوري اليوم، إجتماع المجلس الأعلى للسلام بكامل عضويته.

وقال الدكتور سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام ، في تصريح صحفي (بحسب سونا)إن الإجتماع تداول حول الترتيبات الجارية لبدء جولة التفاوض مع الحركة الشعبية شمال جناح عبد العزيز الحلو، المتوقع إنطلاقها في السادس والعشرين من الشهر الجاري بجوبا. وأشار إلى إكتمال كافة الترتيبات للجولة، لافتاً إلى أن الوفود تتجه إلى جوبا في الخامس والعشرين من الشهرالجاري.

وأضاف الدبيلو أن الإجتماع تطرق لموضوع شرق السودان، وأستمع لشرح مفصل من الفريق أول ركن شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة، رئيس لجنة مسار الشرق ، مشيراً إلى أن الإجتماع قرر عقد جلسة خاصة لمناقشة موضوع الشرق قبل نهاية الشهر الجاري. وأوضح الدبيلو أن الإجتماع بحث تطورات الأوضاع في النيل الأزرق والفراغ الإداري، والتفلتات الأمنية في الولاية بجانب مسألة تعيين الوالي. وقال إن الإجتماع ناقش مسألة تعيين الولاة في دارفور والنيل الأزرق، لافتاً إلى أنه ستتم دعوة مجلس الشركاء للإنعقاد غداً لحسم تعيين الولاة.

كوش نيوز