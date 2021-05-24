نائب رئيس وزراء قطر يصل السودان في زيارة تستغرق يومين





وصل الخرطوم مساء الأحد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة قطر في زيارة رسمية للبلاد تستغرق يومين. وكان في استقباله لدى وصوله مطار الخرطوم وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق المهدي.

ويلتقي نائب رئيس وزراء قطر خلال الزيارة بالفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي ،السيد محمد حمدان دلقو نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي ، السيد عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء والسيدة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية. وتأتي الزيارة بغرض تعزيز العلاقات الثنائية الوطيدة بين جمهورية السودان ودولة قطر الشقيقة.

الخرطوم 23-5 -2021(سونا)