قطر تعلن استعدادها لمساعدة السودان والدفع باستثمارات عديدة في الخرطوم





استقبل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، الفريق أول محمد حمدان دقلو “حميدتي”، بمكتبه بالقصر الجمهوري الاثنين، معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحضور وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي. وبحث اللقاء، وفق صحيفة السوداني العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها لصالح الشعبين الشقيقين وأعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، عن تقديره لجهود دولة قطر ودعمها المستمر للسودان في جميع المحافل الإقليمية والدولية، وأشاد بدعم قطر السخي للسودان في الجوانب التنموية والإنسانية وترسيخ دعائم السلام في دارفور. وشكر النائب الأول، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، على الزيارة التي قال إنها تؤكد اهتمام قطر وقيادتها بالسودان، مؤكداً أن السودان بات مؤهلاً لاستقبال رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في البلاد، خاصةً بعد الإصلاحات التي شملت قانون الاستثمار وغيره من القوانين التي تجعل منه بيئة جاذبة، داعياً إلى أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في المجالات كافة. وشرح سيادته، الأوضاع في البلاد، مؤكداً تماسك أطراف الفترة الانتقالية لتجاوز الصعاب كافة وصولاً إلى التحول الديمقراطي. من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، ان الزيارة للسودان تأتي مواصلة لزيارات سابقة للتأكيد على أن العلاقات بين السودان وقطر استراتيجية وأخوية، مبدياً استعداد بلاده لمساعدة السودان لتجاوز المرحلة التي يمر بها، وأن الدوحة مستعدة للدفع باستثمارات عديدة في الخرطوم، ووصف العلاقات بين الشعبين بالجيدة والمتطورة، وقال إننا نتطلع للدفع بعلاقات البلدين إلى مزيد من التطور لصالح شعبينا.

الخرطوم ( كوش نيوز)