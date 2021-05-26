إلقاء القبض على مدير إعلام ولاية الخرطوم





ألقت لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ١٩٨٩ واسترداد الأموال العامة بولاية الخرطوم، القبض على مدير الإعلام بولاية الخرطوم الطيب سعد الدين، وذلك بعد ثبوت تورطه في تسريب معلومات الولاية لخلايا نشطة لنظام الرئيس المخلوع.

وظل المذكور يشغل وظيفة مدير إعلام ولاية الخرطوم في العهد البائد وحتى تاريخ القبض عليه، كما ظل يتواصل بنشاط مع خلايا بحزب المؤتمر الوطني المحلول.

وتم القبض على الطيب سعد، حيث يجري التحقيق معه في التهم الموجهة إليه بموجب قانون التفكيك، وقانون الخدمة العامة.

٢٦ مايو ٢٠٢١.

إعلام اللجنة: الخرطوم